«Севилья» потеряла очки с «Атлетиком» и упустила шанс догнать «Реал»

«Севилья» сыграла вничью с «Атлетиком» в матче 19-го тура чемпионата Испании — 1:1. Андалусийцы упустили шанс сравняться по очкам с «Реалом», который проведет свою игру 4 января.

Чемпионат Испании

Лига 1

19-й тур

«Севилья» — «Атлетик» — 1:1 (0:1)

Голы: Капа, 15 (0:1). Нуньес, 60 — в свои ворота (1:1).

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису (Эскудеро, 46), Кунде, Диегу Карлос, Банега, Фернанду Режес, Оливер Торрес (де Йонг, 46), Хоан Хордан, Окампос, Эль-Хаддади (Васкес, 82).

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Весга, Иньяки Уильямс (Лопес, 73), Кодро (Вильялибре, 70).

Предупреждения: Каррису, 31. Капа, 71. Окампос, 77. Лопес, 84. Нуньес, 85. Иньиго Мартинес, 87.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

3 января. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».