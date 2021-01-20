«Севилья» отклонила предложение «Вест Хэма» по Эн-Несири

«Севилья» отклонила предложение «Вест Хэма» по нападающему Юссефу Эн-Несири, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «молотобойцы» предложили за 23-летнего марокканца 22 миллиона фунтов, но испанский клуб отказал, запросив 35 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Эн-Несири провел 26 матчей за «Севилью», на его счету 13 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13,5 миллиона фунтов.