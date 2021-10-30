«Севилья» одержала победу в матче с «Осасуной»
«Севилья» победила «Осасуну» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.
Голы забивали Диегу Карлос и Лукас Окампос. «Севилья» набрала 24 очка и занимает второе место. Столько же у лидирующего «Реала». У «Осасуны» 19 очков и седьмое место.
Чемпионат Испании. Ла лига
12-й тур
«Севилья» — «Осасуна» — 2:0 (1:0)
Голы: Диегу Карлос, 40 (1:0). Окампос, 60 (2:0).
«Севилья»: Буну, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Монтиэль (Хесус Навас, 58), Ракитич, Дилэйни (Фернанду Режес, 78), Хоан Хордан (Гудель, 70), Ламела, Окампос, Мир (Эн-Несири, 78).
«Осасуна»: Перес, Хосе Анхель, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Аресо, Ойер (Монкайола, 69), Иньиго Перес (Кике Гарсия, 68), Брашанац, Торрес (Ибаньес, 79), Р.Гарсия (Онтиверос, 79), Авила (Будимир, 68).
Предупреждения: Аресо, 54. Хоан Хордан, 61. Будимир, 70. Буну, 89.
Судья: Дель Серро Гранде.
30 октября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
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