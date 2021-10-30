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«Севилья» одержала победу в матче с «Осасуной»

20:01
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«Севилья» победила «Осасуну» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Голы забивали Диегу Карлос и Лукас Окампос. «Севилья» набрала 24 очка и занимает второе место. Столько же у лидирующего «Реала». У «Осасуны» 19 очков и седьмое место.

Чемпионат Испании. Ла лига

12-й тур

«Севилья» — «Осасуна» — 2:0 (1:0)

Голы: Диегу Карлос, 40 (1:0). Окампос, 60 (2:0).

«Севилья»: Буну, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Монтиэль (Хесус Навас, 58), Ракитич, Дилэйни (Фернанду Режес, 78), Хоан Хордан (Гудель, 70), Ламела, Окампос, Мир (Эн-Несири, 78).

«Осасуна»: Перес, Хосе Анхель, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Аресо, Ойер (Монкайола, 69), Иньиго Перес (Кике Гарсия, 68), Брашанац, Торрес (Ибаньес, 79), Р.Гарсия (Онтиверос, 79), Авила (Будимир, 68).

Предупреждения: Аресо, 54. Хоан Хордан, 61. Будимир, 70. Буну, 89.

Судья: Дель Серро Гранде.

30 октября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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