«Севилья» намерена выкупить Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»

«Севилья» собирается выкупить нападающего Антони Марсьяля у «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Express.

По информации источника, испанский клуб доволен игрой 26-летнего француза и хочет обсудить с «красными дьяволами» возможность покупки футболиста в летнее трансферное окно.

Марсьяль выступает за «Севилью» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» с января 2022 года. В соглашении не прописана сумма выкупа форварда.

На счету Марсьяля 1 гол и 1 результативная передача в 4 матчах за «Севилью». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.