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Сегодня, 11:06

«Атлетико» является основным претендентом на Вайналдума

Иван Шитик
Корреспондент

«Атлетико» летом готов приобрести полузащитника «ПСЖ» Джорджиньо Вайналдума. Испанский клуб может заплатить за 31-летнего голландца 20 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

Летом Вайналдум подписал контракт с парижским клубом на правах свободного агента. Игрок изначально должен был перейти в «Барселону», но в последний момент выбрал парижский клуб.

Однако он не смог стать игроков основного состава. В текущем сезоне Вайналдум провел 28 матчей за «ПСЖ», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Джорджиньо Вайналдум
ФК Атлетико
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 26 12 8 6 27-25 44
7
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 26 8 8 10 25-31 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 26 6 8 12 23-41 26
17
 Гранада 26 5 10 11 27-40 25
18
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
19
 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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36 тур
37 тур
38 тур
4.03 23:00
Алавес – Севилья
 0 : 0
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 - : -
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 - : -
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 - : -
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 - : -
6.03 23:00
Бетис – Атлетико
 - : -
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Реал

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Карим Бензема

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Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

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Жорди Альба

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Жюль Кунде

Севилья

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Атлетик

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