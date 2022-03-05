«Атлетико» является основным претендентом на Вайналдума

«Атлетико» летом готов приобрести полузащитника «ПСЖ» Джорджиньо Вайналдума. Испанский клуб может заплатить за 31-летнего голландца 20 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

Летом Вайналдум подписал контракт с парижским клубом на правах свободного агента. Игрок изначально должен был перейти в «Барселону», но в последний момент выбрал парижский клуб.

Однако он не смог стать игроков основного состава. В текущем сезоне Вайналдум провел 28 матчей за «ПСЖ», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.