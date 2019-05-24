"Севилья" на следующей неделе объявит о назначении Ди Франческо

Бывший главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо возглавит "Севилью". Как сообщает Onda Cero, на следующей неделе будет объявлено о назначении 49-летнего итальянца. Контракт будет рассчитан на 2 года.

Напомним, в марте "Севилья" уволила Пабло Мачина в поста главного тренера. До конца сезона-2018/19 красно-белых возглавил Хоакин Капаррос. "Севилья" заняла 6-е место в турнирной таблице, набрав 59 очков.

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