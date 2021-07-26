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«Севилья» может подписать контракт с Боатенгом

20:45
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  1. Защитник Джером Боатенг на правах свободного агента может присоединиться к составу «Севильи», сообщает Sport 1.

    Опытный немецкий защитник после десяти проведенных сезонов в «Баварии» освободился от контрактных обязательств. 32-летний игрок в прошлом сезоне принял участие в 27 матчах, в которых забил 2 мяча и отдал голевую передачу.

    «Севилья» допускает возможность приглашения немецкого защитника в свой состав.

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Иван Шитик все материалы автора

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