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Гризманн согласен на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»

17:41
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Нападающий Антуан Гризманн не стремится покинуть «Барселону», сообщает AS. Футболист согласится уйти лишь в «Атлетико».

При этом 30-летний француз предпочел бы остаться в каталонском клубе и даже готов пойти на переговоры о снижении зарплаты, как это сделал ряд других высокооплачиваемых футболистов команды.

В прошлом сезоне Гризманн провел 51 матч за «Барселону», забил 20 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт с сине-гранатовыми действует до конца июня 2024 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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