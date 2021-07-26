Гризманн согласен на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»
17:41
Нападающий Антуан Гризманн не стремится покинуть «Барселону», сообщает AS. Футболист согласится уйти лишь в «Атлетико».
При этом 30-летний француз предпочел бы остаться в каталонском клубе и даже готов пойти на переговоры о снижении зарплаты, как это сделал ряд других высокооплачиваемых футболистов команды.
В прошлом сезоне Гризманн провел 51 матч за «Барселону», забил 20 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт с сине-гранатовыми действует до конца июня 2024 года.
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