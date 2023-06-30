Российский фоврард Иосифов покинул «Вильярреал»

Российский нападающий Никита Иосифов покинул вторую команду испанского «Вильярреала», сообщает официальный сайт клуба. 22-летний Иосифов досрочно разорвал свое соглашение.

Футболист оказался в «Вильярреале» летом 2021 года, перейдя из структуры «Локомотива».

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл 13 матчей в ла лиге 2 и забил один гол.