«Севилья» одержала победу в матче с «Эльче»

«Севилья» победила «Эльче» (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

На 70-й минуте счет в матче открыл Алехандро Гомес. Рафа Мир на 75-й минуте забил второй мяч.

«Севилья» набрала 50 очков. На данный момент команда занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Эльче» 26 очков и 14-я позиция.

В следующем туре «Эльче» примет «Райо Вальекано», а «Севилья» на выезде сыграет с «Эспаньолом».