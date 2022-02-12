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Сегодня, 01:01

«Севилья» одержала победу в матче с «Эльче»

Евгений Петров
Корреспондент
«Севилья» — «Эльче» — 2:0.
Фото AFP

«Севилья» победила «Эльче» (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

На 70-й минуте счет в матче открыл Алехандро Гомес. Рафа Мир на 75-й минуте забил второй мяч.

«Севилья» набрала 50 очков. На данный момент команда занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Эльче» 26 очков и 14-я позиция.

В следующем туре «Эльче» примет «Райо Вальекано», а «Севилья» на выезде сыграет с «Эспаньолом».

Испания. Лига 1. 24-й тур
11 февр, 23:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
2:0
Эльче
Голы
Гомес, 70 (1:0), Мир, 75 (2:0)
Севилья
Буну Рекик Акунья Диегу Карлос Кунде Хоан Хордан (Дилэйни, 60 ) Корона (Мир, 60 ) Ракитич (Оливер Торрес, 90+2 ) Эн-Несири (Эль-Хаддади, 46 ) Марсьяль (Фернанду Режес, 82 ) Гомес
Эльче
Бадиа Роко Верду Паласиос (Барраган, 39) Мохика Херард Гумбау (Перес, 74) Маскарель Каррильо Пере Милья (Пьятти, 74) Тете Моренте (Хосан, 73) Фидель (Пасторе, 58)
Предупреждения
Акунья 90  -  Верду 35, Херард Гумбау 36, Бадиа 69, Пасторе 80, Роко 88
Судьи
Арьяс (Испания)

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал
Реал

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Интер

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
Футбол
ФК Севилья
ФК Эльче
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 23 16 5 2 48-20 53
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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38 тур
11.02 23:00
Севилья – Эльче
 2 : 0
12.02 16:00
Кадис – Сельта
 - : -
12.02 18:15
Вильярреал – Реал
 - : -
12.02 20:30
Р. Вальекано – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
13.02 16:00
Алавес – Валенсия
 - : -
13.02 18:15
Леванте – Бетис
 - : -
13.02 20:30
Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Барселона
 - : -
14.02 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 20 1 7
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