Френки де Йонг не хочет покидать «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг хочет продолжать играть в каталонском клубе, сообщает Sport.es.

По данным источника, игрок отклонил все предложения, которые поступали ему во время летнего трансферного окна. Сообщалось, что «Бавария» и «Ливерпуль» хотят видеть в команде голландца.

Де Йонг перешел в «Барселону» летом 2019 года из «Аякса» за 86 миллионов евро. Контракт футболиста с каталонским клубом истекает в июне 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость де Йонга в 70 миллионов евро.