«Севилья» с минимальным счетом выиграла у «Бетиса» в дерби

«Севилья» дома одержала победу над «Бетисом» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол на 27-й минуте встречи севильского дерби забил форвард Юссеф Эн-Несири.

«Севилья» с 51 баллом занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги. «Бетис» — 42 очка и шестая строчка.

17 марта команда Хулена Лопетеги сыграет дома с «Эльче». 19 марта «Бетис» встретится с «Леванте».

Чемпионат Испании. Лига 1

27-й тур

«Севилья» — «Бетис» — 1:0 (1:0)

Гол: Эн-Несири, 27.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес (Гудель, 79), Хоан Хордан, А.Д.Гомес (Ракитич, 67), Сусо (Оливер Торрес, 67), Окампос (Рекик, 86), Эн-Несири (де Йонг, 86).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Манди, Миранда (Алекс Морено, 79), Эмерсон, Гуардадо (Хоакин, 64), Каналес, Фекир, Родригес (Виллиам Карвалью, 78), Борха Иглесиас, Руибаль (Хуанми, 64).

Предупреждения: Каналес, 38. Руибаль, 47. Окампос, 70. Диегу Карлос, 72. Алекс Морено, 82. Хоакин, 85. Хоан Хордан, 89. Виллиам Карвалью, 90.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

14 марта. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».