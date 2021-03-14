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«Вильярреал» в меньшинстве победил «Эйбар»

22:24
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«Эйбар» принимал «Вильярреал» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Гости одержали победу со счетом 3:1.

«Эйбар» продолжает находится в зоне вылета, имея в активе 22 очка.

Чемпионат Испании. Лига 1

27-й тур

«Эйбар» — «Вильярреал» — 1:3 (0:2)

Голы: Мойсес Гомес, 1 (0:1). Бакка, 34 (0:2). Серхио Энрич, 55 (1:2). Педраса, 87 (1:3).

Нереализованный пенальти: Бургос, 42 (вратарь)

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель (Рафа Суариш, 35), Арбилья, Оливейра, Бургос (Посо, 83), Диоп, Гарсия (Родригес, 46), Экспосито (Альварес, 78), Кике Гарсия, Инуи (Серхио Энрич, 46), Хиль.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Хауме Коста (Марио Гаспар, 65), Фунес Мори, Эступиньян, Фойт, Парехо, Капуэ, Тригерос, Бакка (Педраса, 65), Мойсес Гомес (Чиквуэзе, 65), Морено.

Предупреждения: Арбилья, 51. Хиль, 56. Педраса, 70. Серхио Асенхо, 86.

Удаление: Капуэ, 80.

Судья: Медье Хименес (Испания).

14 марта. Эйбар. Стадион «Ипуруа».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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