«Вильярреал» в меньшинстве победил «Эйбар»
«Эйбар» принимал «Вильярреал» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Гости одержали победу со счетом 3:1.
«Эйбар» продолжает находится в зоне вылета, имея в активе 22 очка.
Чемпионат Испании. Лига 1
27-й тур
«Эйбар» — «Вильярреал» — 1:3 (0:2)
Голы: Мойсес Гомес, 1 (0:1). Бакка, 34 (0:2). Серхио Энрич, 55 (1:2). Педраса, 87 (1:3).
Нереализованный пенальти: Бургос, 42 (вратарь)
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель (Рафа Суариш, 35), Арбилья, Оливейра, Бургос (Посо, 83), Диоп, Гарсия (Родригес, 46), Экспосито (Альварес, 78), Кике Гарсия, Инуи (Серхио Энрич, 46), Хиль.
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Хауме Коста (Марио Гаспар, 65), Фунес Мори, Эступиньян, Фойт, Парехо, Капуэ, Тригерос, Бакка (Педраса, 65), Мойсес Гомес (Чиквуэзе, 65), Морено.
Предупреждения: Арбилья, 51. Хиль, 56. Педраса, 70. Серхио Асенхо, 86.
Удаление: Капуэ, 80.
Судья: Медье Хименес (Испания).
14 марта. Эйбар. Стадион «Ипуруа».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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