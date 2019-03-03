Серхио Рамос: "Я не хотел ударить Месси"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после матча 26-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:1) отметил, что не специально ударил рукой Лионеля Месси в конце первого тайма. Аргентинец воспринял этот эпизод эмоционально, а арбитру встречи пришлось разнимать футболистов.

- Я не хотел ударить Лео, но он не очень хорошо воспринял тот эпизод. Я пытался найти способ изменить происходящее на поле, - приводит пресс-служба "Реала" слова Рамоса. - Вообще мы играли хорошо, создавали возможности и доминировали на поле. Но этого недостаточно, чтобы набрать 3 очка.