Серхио Рамос: "В матче с "Атлетико" "Реал" об***"

Защитник "Реала" Серхио Рамос остался недоволен разгромным поражением в матче Международного кубка чемпионов с "Атлетико" (3:7).

– Отвратительное чувство, но это только начало сезона, – цитирует Рамоса Marca, – Для нас этот матч был товарищеским. "Атлетико" отнесся к нему по-другому. В любом случае счет слишком крупный, мы обосрались. Можно по-разному проиграть, но только не так.

Постарались забыть первый тайм, и смогли выиграть второй. Но результат все равно ужасный. У нас нет проблем с мотивацией. У нас много трофеев, но это в прошлом. Нужно забыть прошлый сезон и начать с нуля. Я верю в команду. Если бы я сомневался хотя бы на один процент, то ушел бы первым.