Серхи Роберто впервые в карьере оформил дубль

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто забил 2 гола в матче 18-го тура чемпионата Испании против «Альмерии» (3:2).

Как сообщает Opta, 31-летний испанец впервые в карьере оформил дубль за каталонцев во всех соревнованиях. На его счету 357 матчей за сине-гранатовых.

«Барселона» набрала 38 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице ла лиги.