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Сегодня, 11:05

Анчелотти: «Реал» заслужил победу над «Алавесом». У команды небывалая энергия»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что команда заслужила победу над «Алавесом» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

«Команда приложила огромные усилия, и считаю, что по итогу заслужила победу. Матч выдался очень сложным. Когда остаешься в меньшинстве, то многие могут подумать, что соперник может забить гол, но у нашей команды небывалая энергия. Мы здорово держались, очень хорошо оборонялись и были вознаграждены. Это был трудный и сложный матч для нас, но благодаря самоотверженности команды мы победили», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» во втором тайме при счете 0:0 остался в меньшинстве, так как Начо Фернандес получил красную карточку. Победу команде принес гол Лукаса Васкеса на 2-й добаленной минуте.

«Реал» набрал 45 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Жирону» по дополнительным показателям.

Карло Анчелотти
ФК Алавес
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 18 14 3 1 39-11 45
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
5
 Атлетико 17 11 2 4 35-19 35
6
 Р. Сосьедад 18 8 7 3 29-18 31
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 18 4 4 10 14-24 16
16
 Севилья 17 3 7 7 23-24 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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Вильярреал – Сельта
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