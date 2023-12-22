Анчелотти: «Реал» заслужил победу над «Алавесом». У команды небывалая энергия»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что команда заслужила победу над «Алавесом» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

«Команда приложила огромные усилия, и считаю, что по итогу заслужила победу. Матч выдался очень сложным. Когда остаешься в меньшинстве, то многие могут подумать, что соперник может забить гол, но у нашей команды небывалая энергия. Мы здорово держались, очень хорошо оборонялись и были вознаграждены. Это был трудный и сложный матч для нас, но благодаря самоотверженности команды мы победили», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» во втором тайме при счете 0:0 остался в меньшинстве, так как Начо Фернандес получил красную карточку. Победу команде принес гол Лукаса Васкеса на 2-й добаленной минуте.

«Реал» набрал 45 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Жирону» по дополнительным показателям.