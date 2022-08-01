Серхи Роберто рассказал об ожиданиях от игры «Барселоны» в новом сезоне

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона чемпионата Испании.

«У нас один из лучших составов в Европе, если не лучший. Так что у нас не должно быть оправданий. Мы будем бороться за все титулы. Это и является нашей целью», — цитирует Роберто Marca.

В прошлом сезоне «Барселона» заняла второе место в ла лиге, команде не удалось завоевать ни одного трофея.

Первый матч нового чемпионата Испании «Барселона» проведет в субботу, 13 августа, против «Райо Вальекано».