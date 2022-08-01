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Сегодня, 08:55

«Барселона» определилась с будущим Рики Пуча

Виктория Кравченко
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Полузащитник Рики Пуч в скором времени может продлить контракт с «Барселоной», пишет Mundo Deportivo.

По данным источника, руководство каталонцев довольно игрой 22-летнего хавбека, поэтому готово к продлению контракта, который рассчитан до лета 2023 года.

Игроком также интересуются «Бенфика», «Фулхэм», «Фиорентина» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Рики играет в составе «Барсы» с июля 2020 года. В минувшем сезоне испанского чемпионата полузащитник провел 15 матчей, отметившись одним голом.

ФК Барселона
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