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Серхи Роберто не хочет уходить из «Барселоны», несмотря на интерес «Манчестер Сити»

14:13

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто не намерен покидать команду, несмотря на интерес «Манчестер Сити», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, английский клуб отправил запрос по поводу доступности 28-летнего футболиста, однако сам игрок хочет остаться в Каталонии. Он покинет «Барселону» только в том случае, если руководство примет предложение «Манчестер Сити». Серхи Роберто чувствует себя важным игроком в нынешней команде и не считает нужным уходить.

В сезоне-2019/20 Роберто провел за «Барселону» 29 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 36 миллионов евро.

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