Серхи Роберто не хочет уходить из «Барселоны», несмотря на интерес «Манчестер Сити»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто не намерен покидать команду, несмотря на интерес «Манчестер Сити», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, английский клуб отправил запрос по поводу доступности 28-летнего футболиста, однако сам игрок хочет остаться в Каталонии. Он покинет «Барселону» только в том случае, если руководство примет предложение «Манчестер Сити». Серхи Роберто чувствует себя важным игроком в нынешней команде и не считает нужным уходить.

В сезоне-2019/20 Роберто провел за «Барселону» 29 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 36 миллионов евро.