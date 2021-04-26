Гризманн прокомментировал победный матч с «Вильярреалом»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн подвел итоги победного матча 33-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом». Встреча закончилась со счетом 2:1.

«Мы не развалились, когда они забили гол, а прямо ответили сопернику. До гола мы не забили три момента. У нас осталось 6-7 финалов, которые мы должны выиграть. Мы хотим стать победителями чемпионата. Единственный способ — это выигрывать каждый матч», — цитирует Гризманна AS.

В 33 турах ла лиги «Барселона» набрала 71 балл и расположилась на 3 месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» (73) на 2 балла.