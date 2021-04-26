Гризманн прокомментировал победный матч с «Вильярреалом»
08:06
Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн подвел итоги победного матча 33-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом». Встреча закончилась со счетом 2:1.
«Мы не развалились, когда они забили гол, а прямо ответили сопернику. До гола мы не забили три момента. У нас осталось 6-7 финалов, которые мы должны выиграть. Мы хотим стать победителями чемпионата. Единственный способ — это выигрывать каждый матч», — цитирует Гризманна AS.
В 33 турах ла лиги «Барселона» набрала 71 балл и расположилась на 3 месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» (73) на 2 балла.
Дополнительная информация:
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Гризманн сделал «Барселону» теневым лидером. В Шотландии вратарь пошел в атаку и шокировал Джеррарда
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю