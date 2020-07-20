«Сельта» Смолова сохранила место в ла лиге

Завершился чемпионат Испании сезона-2019/20. В заключительном туре определилась третья команда, вылетающая из ла лиги. «Леганес», несмотря на то, что отобрал очки у чемпиона страны «Реала» (2:2), покидает элитный дивизион.

В другой игре «Эспаньол» и «Сельта» также сыграли вничью — 0:0. Клуб из Виго финишировал 17-м и сохранил место в ла лиге. Российский нападающий Федор Смолов пропускал игру из-за травмы. «Сельта» арендовала его у «Локомотива» в начале года. Всего в ла лиге Смолов провел 14 игр и забил 2 мяча — в ворота «Реала» и «Барселоны».

В заявку «Эспаньола» второй раз в сезоне попал российский защитник, воспитанник «Барселоны» Роман Тугаринов. Команда досрочно вылетела в сегунду с последнего места.

Еще в одной встрече «Мальорка», которая также покидает элиту, сыграла вничью с «Осасуной» — 2:2.

Чемпионат Испании

Лига 1

38-й тур

«Эспаньол» — «Сельта» — 0:0

«Эспаньол»: Ойер Оласабаль, Кабрера, Вила, Давид Лопес (Налду, 81), Авила, Рока (Виктор Санчес, 80), Мелендо (Варгас, 63), Поль Лосано, Меламед (Педроса, 81), У Лэй (Кампусано, 72), Эмбарба.

«Сельта»: Вильяр, Мальо, Оласа, Мурильо, Айду, Брадарич (Окай Йокушлу, 78), Бельтран (Шейх, 88), Аспас, Мина, Систо (Гонсалес, 88), Мендес (Фернандес, 86).

Предупреждения: Брадарич, 26. Оласа, 65. Вила, 89. Гонсалес, 90. Эмбарба, 90+2.

Судья: Кордеро Вега.

19 июля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».

«Леганес» — «Реал» — 2:2 (1:1)

Голы: Серхио Рамос, 9 (0:1). Хиль, 45+1 (1:1). Асенсио, 52 (1:2). Ассале, 78 (2:2).

«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Сиовас, Сильва, Бустинса, Тарин (Меса, 55), Ресио (Ассале, 55), Амаду (Авилес, 78), Хиль, Руибаль (Оскар Родригес, 46), Гарридо (Герреро, 46).

«Реал»: Ареола, Серхио Рамос (Начо, 46), Менди, Эдер Милитау, Иско, Каземиру (Кроос, 61), Вальверде, Бензема (Б.Диас, 61), Васкес, Асенсио (Йович, 61), Винисиус Жуниор.

Предупреждения: Ресио, 39. Руибаль, 43. Бустинса, 49. Сильва, 56. Б.Диас, 66.

Судья: Куадра Фернандес.

19 июля. Леганес. Стадион «Бутарке».

«Осасуна» — «Мальорка» — 2:2 (1:1)

Голы: Лопес, 21 (1:0). Агбеньеню, 45+1 (1:1). Будимир, 65 (1:2). Иньиго Перес, 68 (2:2).

«Осасуна»: Р.Мартинес, Ронкалья, Лато (Эступиньян, 66), Гарсия, Видаль, Мерида (Монкайола, 59), Ойер (Иньиго Перес, 58), Торрес, Лопес (Орос, 80), Барха (Х.Мартинес, 81), Арнаис.

«Мальорка»: Парера, Вальент, Агбеньеню (Обрадор, 87), Кампос, Посо, Фебас (Трайковски, 74), Родригес, Баба (Пратс, 87), Джуниор (Севилья, 59), Чаваррия (Кубо, 59), Будимир.

Предупреждения: Лато, 13. Ойер, 21.

Судья: Матеу Лаос.

19 июля. Памплона. Стадион «Эль Садар».