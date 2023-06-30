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«Сельта» посвятила Карпину пост в соцсети, назвав дуэтом мечты их связку с Мостовым

Руслан Минаев
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Сельта» в честь столетия клуба посвятила экс-игроку «небесных» Валерию Карпину пост в Twitter.

Главный тренер «Ростова» и сборной России выступал в составе клубе из Виго с 1997 по 2002 год. «Сельта» была основана 23 августа 1923 года.

В соцсети отметили, что хавбек занимает 32 место в истории клуба по количеству проведенных матчей — 205 игр и 37 голов.

«Карпин наделил «Сельту» соревновательным геном, который вернул команду в еврокубки более чем через четверть века. В конце 90-х годов он сформировал дуэт мечты с другим россиянином — Александром Мостовым. Он забивал важные голы в исторических матчах «Сельты». Выступая за сборную, Валерий сыграл на чемпионате мира 2002 года в Корее и Японии.

Живая легенда «Сельты» — Валерий Георгиевич Карпин», — сказано в соцсети «Сельты».

Вместе с испанским клубом Карпин становился обладателем Кубка Интертото в 2000 году, а также финалистом Кубка Испании в сезоне-2000/01.

В финале еврокубка клуб из Виго обыграл «Зенит». Карпин отметился голами в домашней игре и на выезде — на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Александр Мостовой
Валерий Карпин
ФК Сельта
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