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«Барселона» в товарищеском матче обыграла «Нью-Йорк Ред Буллс», Дембеле и Депай забили по голу

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
31 июля. «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Барселона» — 0:2.
Фото ФК «Барселона»

«Барселона» в товарищеском матче обыграла «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 2:0.

Отличились Усман Дембеле и Мемфис Депай.

В следующем матче «Барселона» встретится с мексиканским клубом «Пумас». Игра пройдет 7 августа на «Камп Ноу».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
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Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

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32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

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ФК Барселона
0
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2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
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5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
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