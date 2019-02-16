"Сельта" – "Леванте": видеотрансляция матча в 15:00

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Сельта" принимает "Леванте". Матч пройдет в субботу, 16 февраля и начнется в 15:00 по московскому времени.

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Следить за матчем "Сельта" – "Леванте" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 23.00 (время московское).