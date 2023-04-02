«Манчестер Сити» готов приобрести Фати этим летом

«Манчестер Сити» интересуется вингером «Барселоны» Ансу Фати. Окружение футболиста недовольно количеством игрового времени хавбека, сообщает Football Insider.

По данным источника, ситуация будет зависеть от отношения каталонцев к ситуации.

В этом сезоне 20-летний Фати провел 25 матчей, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи. Контракт игрока с «Барсой» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферная стоимость — 35 миллионов евро.