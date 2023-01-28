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Сегодня, 21:06

Себальос отклонил предложения из АПЛ, потому что хочет продлить контракт с «Реалом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Дани Себальос хочет продлить контракт с мадридским клубом.

Как сообщает Marca, 26-летний игрок, текущее соглашение которого истекает летом этого года, настроен остаться в «Реале». Он может вести переговоры с другими клубами, но уже отклонил несколько предложений из АПЛ.

Руководство «Реала» думает над тем, стоит ли продлевать контракт с хавбеком. Отмечается, что он не входил в планы клуба, но его игра в последних матчах может заставить руководство поменять свое мнение.

В сезоне-2022/23 Себальос забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 18 матчах за «Реал» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивет стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: Marca

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Айнтрахт Ф 1
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Ф1(-1.5)

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ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

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1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
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Елена Рыбакина 6 3 4
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Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Дани Себальос
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 15 2 1 37-6 47
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
14
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
15
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
16
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
17
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
18
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
19
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
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Альмерия – Эспаньол
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28.01 16:00
Кадис – Мальорка
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Жирона – Барселона
 0 : 1
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 - : -
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
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