Перес провел встречу с Анчелотти после поражения «Реала» в финале Суперкубка Испании от «Барселоны»

Президента «Реала» Флоретино Перес оказался крайне недоволен поражением в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» со счетом 1:3, сообщает Relevo.

Глава клуба посчитал, что команда в этом матче была физически слаба и играла без искры.

Перес потребовал у главного тренера Карло Анчелотти объяснений и призвал к «немедленной реакции». Президент хотел показать, что для «Реала» не существует второстепенных по важности трофеев.

Анчелотти принял послание от Переса и перед матчем с «Вильярреалом» в Кубке Испании сказал игрокам, что их ждет еще один финал. Поэтому он решил выпустить на этот матч основного вратаря Тибо Куртуа, несмотря на возможное недовольство второго голкипера — Андрея Лунина.