Суарес хочет продолжить карьеру в Европе

Форвард «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением о том, где продолжит карьеру.

«Поверьте мне, я еще не решил, где буду играть в следующем сезоне. Я получил много предложений. Ко мне обращались клубы из Аргентины, Бразилии и Мексики, но я хочу снова играть на высшем уровне. Я сосредоточен на европейском футболе», — приводит слова Суареса El Larguero.

Суарес покинет «Атлетико» по окончании сезона-2021/22. В минувшем сезоне 35-летний уругваец забил 13 голов и отдал 3 результативных передачи в 43 матчах за команду.