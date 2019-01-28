Сантьяго Солари: "Я наслаждаюсь каждым матчем Бензема"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари остался доволен тем, как нападающий Карим Бензема провел матч чемпионата Испании с "Эспаньолом" (4:2). В этой встрече француз оформил дубль.

– Карим провел незабываемый матч, безупречный, – цитирует AFP Солари. – Но это не ново. Он играл на высоком уровне с начала сезона и большую часть своей карьеры. Меня это не удивляет. Я наслаждаюсь каждым его матчем. На этот раз все получили удовольствие.

Все провели отличный матч, боролись с самого начала, давили, играли глубоко. Возможно, что-то поменялось после удаления Варана в конце, но мы сохранили преимущество.