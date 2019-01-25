Сантьяго Солари: "Винициус потрясающе развивается, его нужно поддерживать"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари отметил прогресс форварда команды Винисиуса.

- Он показывал классную игру до того как прийти к нам, продолжил показывать ее в "Кастилье", и теперь делает это в первой команде, - приводит слова Солари AS. - Но ему нужно прогрессировать дальше. Винисиус привносит в нашу игру много свежести и смелости. Взрослые игроки поддерживают его. Он потрясающе развивается, и мы должны поддерживать его не только на поле, но и за его пределами. Винисиус и Бензема инстинктивно понимают друг друга, и это очень приятно.

В текущем сезоне Лиги 1 18-летний нападающий сыграл в 17 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.