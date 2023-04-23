Рюдигер: «Письмо президента «Реала» до сих пор хранится у моей мамы»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, что президент мадридцев Флорентино Перес написал ему письмо в 2016 году. Тогда немецкий восстанавливался от травмы крестообразных связок колена.

«В 2016 году я получил письмо от Переса. Оно до сих пор перед моими глазами. Тогда я ему ответил, что в будущем буду в «Реале». Он мне пожелал скорейшего выздоровления. Письмо до сих пор хранится у моей мамы», — цитирует игрока Goal.com.

В текущем сезоне Рюдигер провел 26 матчей, отметившись одним голом.