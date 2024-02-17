Руководство «Барселоны» встретилось с агентами главного тренера «Брайтона» Де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить «Барселону», утверждает AS.

По информации источника, руководство каталонцев провело встречу с агентами 44-летнего специалиста.

Сообщается, что в данный момент он является основным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны», но проблемой может стать сумма отступных в размере 10 миллионов евро, которая прописана в контракте итальянца с «Брайтоном».

Действующий тренер «Барселоны» Хави в январе объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

Де Дзерби возглавляет «Брайтон» с сентября 2022 года. После 24 матчей его команда с 35 очками занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.