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17 февраля, 18:11

Руководство «Барселоны» встретилось с агентами главного тренера «Брайтона» Де Дзерби

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Роберто Де Дзерби.
Фото Reuters

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить «Барселону», утверждает AS.

По информации источника, руководство каталонцев провело встречу с агентами 44-летнего специалиста.

Сообщается, что в данный момент он является основным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны», но проблемой может стать сумма отступных в размере 10 миллионов евро, которая прописана в контракте итальянца с «Брайтоном».

Действующий тренер «Барселоны» Хави в январе объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

Де Дзерби возглавляет «Брайтон» с сентября 2022 года. После 24 матчей его команда с 35 очками занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.

Футбол
ФК Барселона
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 25 16 6 3 52-34 54
4
 Атлетико 25 16 3 6 50-26 51
5
 Атлетик 24 13 7 4 42-21 46
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Валенсия 25 10 6 9 29-29 36
9
 Лас-Пальмас 25 10 5 10 25-25 35
10
 Хетафе 25 8 10 7 33-34 34
11
 Осасуна 25 9 5 11 29-36 32
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 25 6 8 11 35-47 26
14
 Севилья 25 5 9 11 30-37 24
15
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
16
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
17
 Сельта 25 4 8 13 27-37 20
18
 Кадис 25 2 11 12 15-35 17
19
 Гранада 24 2 7 15 26-48 13
20
 Альмерия 24 0 7 17 22-51 7
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Атлетико – Лас-Пальмас
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Осасуна – Кадис
 2 : 0
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Сельта – Барселона
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Валенсия – Севилья
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Р. Вальекано – Реал
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