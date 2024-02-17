Дубли Льоренте и Корреа принесли «Атлетико» разгромную победу над «Лас-Пальмас»

«Атлетико» на своем поле разгромил «Лас-Пальмас» в матче 25-го тура испанской ла лиги — 5:0.

По дублю за «матрасников» оформили Маркос Льоренте (15-я и 20-я минуты) и Анхель Корреа (47-я и 62-я). Последний гол аргентинец забил с пенальти. Также на его счету одна голевая передача. Окончательный счет на 87-й минуте установил Мемфис Депай.

«Атлетико» (51 очко) поднялся на третье место в ла лиге. «Лас-Пальмас» (35) идет восьмым в турнирной таблице.