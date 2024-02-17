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17 февраля, 20:09

«Осасуна» обыграла «Кадис» благодаря дублю Будимира

Алина Савинова
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«Осасуна» дома победила «Кадис» в матче 25-го тура чемпионата Испании — 2:0.

Нападающий хозяев Анте Будимир оформил дубль в этой встрече — он забил на 63-й и 90+1-й минутах.

«Осасуна» набрала 32 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Кадиса» 17 очков и 18-я позиция. Команда выиграла только два матча в текущем сезоне чемпионата Испании.

Испания. Ла Лига. 25-й тур
17 февр, 18:15. El Sadar (Памплона)
Осасуна
2:0
Кадис
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Кадис
ФК Осасуна
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 25 16 6 3 52-34 54
4
 Атлетико 25 16 3 6 50-26 51
5
 Атлетик 24 13 7 4 42-21 46
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Валенсия 25 10 6 9 29-29 36
9
 Лас-Пальмас 25 10 5 10 25-25 35
10
 Хетафе 25 8 10 7 33-34 34
11
 Осасуна 25 9 5 11 29-36 32
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 25 6 8 11 35-47 26
14
 Севилья 25 5 9 11 30-37 24
15
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
16
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
17
 Сельта 25 4 8 13 27-37 20
18
 Кадис 25 2 11 12 15-35 17
19
 Гранада 24 2 7 15 26-48 13
20
 Альмерия 24 0 7 17 22-51 7
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Вильярреал – Хетафе
 1 : 1
17.02 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
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17.02 18:15
Осасуна – Кадис
 2 : 0
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Сельта – Барселона
 1 : 2
17.02 23:00
Валенсия – Севилья
 0 : 0
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Р. Вальекано – Реал
 - : -
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Гранада – Альмерия
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Хетафе

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