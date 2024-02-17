«Осасуна» обыграла «Кадис» благодаря дублю Будимира

«Осасуна» дома победила «Кадис» в матче 25-го тура чемпионата Испании — 2:0.

Нападающий хозяев Анте Будимир оформил дубль в этой встрече — он забил на 63-й и 90+1-й минутах.

«Осасуна» набрала 32 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Кадиса» 17 очков и 18-я позиция. Команда выиграла только два матча в текущем сезоне чемпионата Испании.