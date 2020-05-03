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«Ростов» показал, как могли выглядеть важные события в истории клуба с Instagram

13:32
Тимофей Калачев. Фото Григорий Бочкарев
Тимофей Калачев. Фото Григорий Бочкарев
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Официальный Twitter «Ростова» опубликовал новый пост с инфографикой о том, как мог бы выглядеть Instagram желто-синих в прошлом.

На первом снимке молодой экс-футболист команды Тимофей Калачев. На втором фото — игроки состава «Ростова», которые выиграли чемпионат РСФСР-1964 с подписью: «Класс «А», жди нас!»

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