Российский вингер Иосифов близок к уходу из «Вильярреала»
Вингер второй команды «Вильярреала» Никита Иосифов покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Esportbase.
По информации издания, его место займет хавбек «Барселоны» Фабио Бланко, который также умеет играть на левом фланге атаки.
22-летний Иосифов оказался в «Вильярреале» летом 2021 года, перейдя из структуры «Локомотива».
В сезоне-2022/23 россиянин сыграл 13 матчей в ла лиге 2 и забил один гол. Его соглашение с испанской командой рассчитано до 2026 года.
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
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|0-0
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|Бетис
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8
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9
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10
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11
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|0-0
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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|0
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|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
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|0
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|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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20
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
|- : -
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Кадис – Алавес
|- : -
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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