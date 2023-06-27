Российский вингер Иосифов близок к уходу из «Вильярреала»

Вингер второй команды «Вильярреала» Никита Иосифов покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Esportbase.

По информации издания, его место займет хавбек «Барселоны» Фабио Бланко, который также умеет играть на левом фланге атаки.

22-летний Иосифов оказался в «Вильярреале» летом 2021 года, перейдя из структуры «Локомотива».

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл 13 матчей в ла лиге 2 и забил один гол. Его соглашение с испанской командой рассчитано до 2026 года.