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Родригес получил повреждение мышцы голени

18:43
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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес получил повреждение мышцы голени, информирует пресс-служба клуба.

Он был заменен на 57-й минуте матча 2-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:1). Отмечается, что медицинское обследование выявило у 28-летнего Родригеса повреждение мышцы правой голени.

Ранее сообщалось о предметном интересе к Родригесу со стороны «Наполи» и «Атлетико». Последние два сезона Хамес играл на правах аренды в «Баварии». В прошедшем сезоне на счету 28-летнего хавбека 28 матчей и 7 голов во всех

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