Роберто Мартинес: «Азар успеет восстановиться к Евро-2020»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что нападающий «Реала» Эден Азар успеет оправиться от трещины в малоберцовой кости до чемпионата Европы-2020 и поможет национальной команде на этом турнире.

— Мы все расстроились из-за травмы Эдена, но это часть жизни футболиста, — цитирует Goal.com Мартинеса. — Общались с Азаром по поводу его сроков возвращения в строй, находимся в тесном контакте с медицинским штабом «Реала». Уверен, что Эден вернется на поле в этом сезоне, и, соответственно, примет участие в чемпионате Европы-2020.

Бельгиец получил травму в матче 25-го тура против «Леванте» (0:1). Он может пропустить около трех месяцев. Азар недавно восстановился после травмы, полученной в ноябре в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2). В нынешнем сезоне форвард провел 10 матчей в чемпионате Испании, на его счету 1 гол. Сборная Бельгии — соперник сборной России по группе B на чемпионате Европы-2020.