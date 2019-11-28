Роберт Морено: «Не понимаю, почему Луис Энрике не хочет меня видеть»

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено признался, что не понимает, почему Луис Энрике обвинил его в нелояльности и отказался продолжать с ним работу. Морено долгое время был помощником Энрике, а когда тот на время оставил сборную Испании из-за смерти дочери, Морено возглавил команду, а затем уступил место Энрике, но тот отказался возвращать Морено в свой штаб, заявив, что Роберт его расстроил и проявил нелояльность.

— Я до сих пор не понимаю, почему Луис Энрике больше не хочет меня видеть. И не знаю, буду ли когда-нибудь в курсе, — цитирует AFP Морено. — Его пояснения не позволили мне лучше его понять. Начались выпады в мой адрес, мне приписываются характеристики, которыми я не обладаю. Это неприятный момент.