Ривалдо призывает к отставке Вальверде

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо призвал к отставке главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Бразилец раскритиковал «Барсу» за поражение в матче 1/2 финала Суперкубка Испании против «Атлетико» (2:3).

— «Барса» не может продолжить засыпать в важных играх, — цитирует FCBarcelonaFI Ривалдо. — Это очень раздражает. Они контролировали матч против «Атлетико» и должны были спокойно и уверенно побеждать, но команда не может просто выключать игру в обороне против топовой команды.

Это мне напомнило последние неудачи команды в Лиге чемпионов. Работа Вальверде висит на волоске. Клуб должен позволить ему уйти до того, как сезон будет проигран, потому что «Барселона» не может так беспечно проигрывать.

Часть тренерской работы — замечать, что у команды не работает и чинить эти проблемы. Если он просто сидит и пассивно смотрит, все начинает рушиться и соперники имеют шанс преподнести сюрпризы.