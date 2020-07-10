Ривалдо призвал «Барселону» вернуть Неймара

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо считает, что команде необходимо вернуть из «ПСЖ» Неймара. Три года назад бразилец перешел в клуб из Парижа.

— «Барселоне» следует переориентироваться на подписание Неймара, — цитирует Clarin Ривалдо. — Сейчас за Мартинеса «Интер», наверняка, попросит много денег. Я думаю, что Неймар поможет вернуть «Барселону» к тому, что было. Это будет стимулировать команду и даст хорошую альтернативу для решения исхода матчей, а также позволит Месси время от времени отдыхать.