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Рекоба считает Месси сильнее Марадоны

04:43
Альваро Рекоба (слева) и Лионель Месси (в центре). Фото Twitter
Альваро Рекоба (слева) и Лионель Месси (в центре). Фото Twitter
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Экс-игрок «Интера» Альваро Рекоба в интервью «Известиям» отметил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси является самым лучшим игроком в истории.

— Месси — сильнейший футболист своего времени?

— Думаю, он самый лучший в истории. Когда я был ребенком, то видел, как играет Диего Марадона. Он был невероятным, но игра Месси — это явление. Причем уже на очень длинной дистанции. Пока это не все понимают, но осознание придет, когда аргентинец завершит карьеру.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1002650/timur-ganeev/po-urovniu-talanta-egor-titov-mog-igrat-v-liubom-top-klube-evropy

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