Рекоба считает Месси сильнее Марадоны

Экс-игрок «Интера» Альваро Рекоба в интервью «Известиям» отметил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси является самым лучшим игроком в истории.

— Месси — сильнейший футболист своего времени?

— Думаю, он самый лучший в истории. Когда я был ребенком, то видел, как играет Диего Марадона. Он был невероятным, но игра Месси — это явление. Причем уже на очень длинной дистанции. Пока это не все понимают, но осознание придет, когда аргентинец завершит карьеру.