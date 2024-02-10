Мадридский «Реал» на своем поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» сыграет против «Жироны» в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу 10 февраля. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

Посмотреть трансляцию противостояния «Реал» — «Жирона» в прямом эфире могут пользователи онлайн-сервиса «Окко Спорт» при наличии подписки. Она начнется в 20.30 мск. Ключевые события игры 24-го тура ла лиги «Реал» — «Жирона» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Реал» под руководством Карло Анчелотти набрал 58 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании после 23 туров. «Жирона» тренера Мичела идет на второй строчке с 56 баллами после 23 матчей.

В последний раз команды встречались 30 сентября 2023 года. Тогда мадридцы в гостях разгромили «Жирону» со счетом 3:0 в восьмом туре примеры.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».