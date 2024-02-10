Тренер «Жироны» Мичел – о разгромном поражении от «Реала»: «Они из другой лиги, мы не достигли такого уровня»

Главный тренер «Жироны» Мичел подвел итоги матча против «Реала» (0:4) в 24-м туре испанской ла лиги.

48-летний специалист пропускал матч из-за дисквалификации.

«Мы не достигли того уровня, который требует «Реал». Я думаю, что это было скорее заслугой «Реала», чем нашей виной. Мы выкладывались по максимуму, но они были намного лучше в единоборствах. Это поможет нам стать лучше, потому что, когда ты сталкиваешься с командой такого высокого уровня, это заставляет осознать реальность.

Мы проводим невероятный сезон. Мы должны признать, что они [«Реал] из другой лиги, и продолжать работать. Нам не хватает одного-двух шагов, чтобы достичь того уровня, который от нас требовал «Реал», – приводит слова Мичела AS.

«Реал» (61 очко) продолжает лидировать в ла лиге. Отрыв команды Карло Анчелотти от «Жироны» (56), занимающей второе место, увеличился до 5 очков.