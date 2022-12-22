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Сегодня, 19:30

Лапорта заявил, что первый год Хави в «Барселоне» превзошел все ожидания

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о работе главного тренера сине-гранатовых Хави, который возглавил команду в ноябре 2021 года.

«Если мы собираемся выигрывать трофеи, то лучшая поддержка, на которую мы можем надеяться, это Хави и весь его персонал. Это люди, которым мы можем доверять и которые знают, что такое «Барселона». Проект Хави действительно начался только в этом году, когда мы смогли поговорить о том, такие футболисты ему были нужны. Но я знаю, что он также очень верит в нашу академию, где у нас также есть многообещающие игроки. Его первый год превзошел все ожидания. Он играл за «Барсу» и знает это место насквозь. С ним приятно разговаривать и оценивать ситуацию в перспективе. Он знает, как должна играть эта команда, и знает, как вести себя с игроками. Для меня большая честь иметь его в качестве тренера», — приводит слова Лапорта официальный сайт «Барселоны».

После 14 матчей «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков.

31 декабря каталонский клуб встретится с «Эспаньолом». Начло — в 16:00 по мск.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 - : -
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 7 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 12 1 6
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