«Реал» разгромил «Валенсию» в матче ла лиги, у Винисиуса и Родриго дубли

«Реал» дома обыграл «Валенсию» в матче 13-го тура чемпионата Испании — 5:1.

Дубли в игре за мадридцев оформили Винисиус Жуниор, (42-я и 49-я минуты) и Родригу (50-я, 84-я). Еще один гол забил Даниэль Карвахаль (3-я).

У гостей отличился Уго Дуро на 88-й минуте.

«Реал» набрал 32 очка и занимает второе место в ла лиге. «Валенсия» находится на 9-й строчке (18 очков).