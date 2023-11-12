Анчелотти: «Модрич должен был выйти в старте в матче с «Валенсией», я был неправ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что был неправ, оставив полузащитника Луку Модрича в запасе в матче с «Валенсией» (5:1) в 13-м туре ла лиги.

«Лука Модрич должен был сегодня выйти в стартовом составе. Я был неправ. Вот что происходит, когда у вас в распоряжении есть такие качественные игроки», — сказал Анчелотти после игры.

Модрич вышел на поле на 60-й минуте, заменив Федерико Вальверде.