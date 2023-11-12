Анчелотти: «Модрич должен был выйти в старте в матче с «Валенсией», я был неправ»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что был неправ, оставив полузащитника Луку Модрича в запасе в матче с «Валенсией» (5:1) в 13-м туре ла лиги.
«Лука Модрич должен был сегодня выйти в стартовом составе. Я был неправ. Вот что происходит, когда у вас в распоряжении есть такие качественные игроки», — сказал Анчелотти после игры.
Модрич вышел на поле на 60-й минуте, заменив Федерико Вальверде.
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|1 : 2
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|
Альмерия – Р. Сосьедад
|1 : 3
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Гранада – Хетафе
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Осасуна – Лас-Пальмас
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Реал – Валенсия
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Барселона – Алавес
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