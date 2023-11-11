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«Осасуна» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью в матче ла лиги

Алина Савинова
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«Осасуна» дома сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» в матче 13-го тура ла лиги — 1:1.

Команды обменялись забитыми мячами во втором тайме. За хозяев гол забил Анте Будимир, у гостей отличился Альберто Молейро.

После этой игры «Лас-Пальмас» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков. «Осасуна» с 14 очками идет на 12-й позиции.

Испания. Ла Лига. 13-й тур
11 нояб, 20:30. El Sadar (Памплона)
Осасуна
1:1
Лас-Пальмас

Другой матч дня «Гранада» — «Хетафе» также завершился результативной ничьей — 1:1.

Темно-синие располагаются на 11-й позиции в ла лиге (16 очков). «Насриды» занимают 19-е место (7).

Испания. Ла Лига. 13-й тур
11 нояб, 20:30. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
1:1
Хетафе

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Гранада
ФК Лас-Пальмас
ФК Осасуна
ФК Хетафе
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 12 9 2 1 23-8 29
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
8
 Валенсия 12 5 3 4 15-13 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Вильярреал 12 3 3 6 17-21 12
14
 Алавес 12 3 3 6 10-16 12
15
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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10.11 23:00
Атлетик – Сельта
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11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
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11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 1 : 3
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 1 : 1
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 1 : 1
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 - : -
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Севилья – Бетис
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Вильярреал

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Осасуна

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