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Сегодня, 08:23

Игуаин считает, что Бензема заслуживает «Золотой мяч»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Реала» Гонсало Игуаин рассказал, что думает об успехах своего экс-партнера по команде Карима Бензема. Он также вспомнил, какие отношения у них были во время игры за мадридцев.

«Я знаком с Бензема с 19 лет. Мы были конкурентами за позицию нападающего в «Реале», но лично хорошо ладили. У нас были хорошие взаимоотношения.

Я не удивлен, что он сейчас является лучшим форвардом в мире. Он заслуживает получить «Золотой мяч», — цитирует Игуаина La Nacion.

По итогам прошлого сезона, 34-летний Бензема стал лучшим бомбардиром ла лиги и Лиги чемпионов. На данный момент француз является главным фаворитом на «Золотой мяч».

Источник: https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/gonzalo-higuain-a-corazon-abierto-por-que-nunca-volvio-a-river-el-cuadro-del-cual-es-hincha-la-nid24062022/
Гонсало Игуаин
Карим Бензема
ФК Реал
0
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 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
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 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
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Хорхе Куэнка

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 32 2 6
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Севилья

 32 2 2
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Валенсия

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