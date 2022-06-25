Игуаин считает, что Бензема заслуживает «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Реала» Гонсало Игуаин рассказал, что думает об успехах своего экс-партнера по команде Карима Бензема. Он также вспомнил, какие отношения у них были во время игры за мадридцев.

«Я знаком с Бензема с 19 лет. Мы были конкурентами за позицию нападающего в «Реале», но лично хорошо ладили. У нас были хорошие взаимоотношения.

Я не удивлен, что он сейчас является лучшим форвардом в мире. Он заслуживает получить «Золотой мяч», — цитирует Игуаина La Nacion.